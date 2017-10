Sea-Invest pompt 150 miljoen euro in havens Ivoorkust ib

00u45

Bron: Belga 0 BELGA Prinses Astrid tijdens een bezoek aan de Sea Invest terminal in Abidjan, in Ivoorkust. De Gentse havengroep Sea-Invest heeft nog uitbreidingsplannen in Ivoorkust. Het bulkoverslagbedrijf pompt er de komende vijf jaar 150 miljoen euro in de havens van Abidjan en San Pedro, bevestigde topman Philippe Van de Vyvere gisterenavond op de officiële receptie van de Belgische handelsmissie in het land. De CEO noemt de missie "erg geslaagd". "We mogen fier zijn op wat we hier kunnen bereiken", klonk het.

De terminal van Sea-Invest in de haven van Abidjan kreeg dinsdagmiddag nog hoog bezoek van prinses Astrid en de delegatie van meegereisde ministers. Sea-Invest is al jaren stevig ingeplant in Afrika, met voornamelijk concessies in Ivoorkust, Senegal en Zuid-Afrika. Het bedrijf ging er onder meer al in zee met de Ivoriaanse nationale oliemaatschappij Petroci. Sea-Invest wil de activiteiten in Ivoorkust nu nog verder opschalen, en heeft daar 150 miljoen euro voor veil.

Superstructuur

Bovenop de terminal in Abidjan komt er een "superstructuur", die de capaciteit van de verzadigde bulkterminal gevoelig moet optrekken, legt Van de Vyvere uit. Ook in de meer westelijk gelegen haven van San Pedro breidt Sea-Invest nog uit. In Yopougon, op 23 kilometer van de economische hoofdstad, bouwen de Gentenaren een logistiek centrum met onder meer 80.000 vierkante meter aan magazijnen.

"Geslaagd"

De Belgische handelsmissie naar Ivoorkust is voor topman Van de Vyvere een groot succes. "De missie is erg geslaagd, dankzij de inzet van de prinses én van de aanwezige ministers", klonk het. "We mogen fier zijn op wat we hier kunnen bereiken".

Vandaag is voor de Belgen de laatste dag in Ivoorkust. In de voormiddag brengt de officiële delegatie een bezoek aan de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, in de namiddag worden ze door president Alassane Ouattara ontvangen op het presidentieel paleis.