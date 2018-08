Scoutskamp met Jos Brech in Zutendaal eind jaren 90 afgelast na betasting kind Ruben van Erp

23 augustus 2018

21u47

Bron: AD.nl 0 Een kamp van een scoutsgoep in Zutendaal is eind jaren negentig stilgelegd omdat een leider een kind had betast. Op dat kamp was Jos Brech, de verdachte in de moordzaak-Nicky Verstappen, als leider aanwezig. Dat vertellen meerdere geschrokken oud-leden van de scoutsgroep St. Hubertus die destijds op het kamp aanwezig waren tegen de nieuwssite De Limburger.

De scouts van toen en hun ouders reageren emotioneel op het nieuws over Brech (55): "Nu komen we erachter dat er mogelijk twee pedofielen op ons kamp aanwezig waren. En eentje is waarschijnlijk ook nog een moordenaar. Ik ben echt in shock", zegt een jongen.



Het kamp in Zutendaal werd volgens betrokkenen stopgezet nadat leider Frans B. een jongen had betast. "Maar niemand had gedacht dat onze andere leider, Jos Brech, waarschijnlijk nog erger was", zegt een andere voormalige scout van de groep uit Nuth (Nederlands Limburg).

Niet geschikt

Brech was vermoedelijk actief bij St. Hubertus van eind jaren negentig tot en met 2002. St. Hubertus is in 2014 gefuseerd met Scouting Hedwig tot Scouting Nuth.

Die vereniging wil nog niet reageren, al meldt penningmeester Jo Dirks wel dat Brech uiteindelijk verzocht is te vertrekken: "Van die dingen waar het nu over gaat, met kinderen, heb ik nooit iets gemerkt. Hij voldeed gewoon niet. Het leidinggeven, zo'n heel proces, dat was te veel gevraagd. Hij was gewoon niet geschikt."

