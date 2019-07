Exclusief voor abonnees Scouts leren schieten op Jamboree: niet met katapulten, wél met vuurwapens Scouts en Gidsen Vlaanderen verbiedt haar leden deel te nemen Fien Tondeleir

10 juli 2019

18u09 3 Scouts is leren sjorren of bechamelsaus maken op houtvuur. Maar ook leren schieten, zo blijkt. Belgische scouts kunnen het de komende weken leren op Jamboree... in de Verenigde Staten - mét long rifles en pistolen. Scouts en Gidsen Vlaanderen verbiedt de activiteit. “Al kunnen we niet garanderen dat iemand met een cowboyverhaal naar huis komt.”

FIEN TONDELEIR

De vorige edities vonden plaats in Zweden (2011) en Japan (2015). Dit jaar trekken 880 Vlaamse en Waalse scoutsjongens en -meisjes uit de vijf scoutsfederaties in ons land naar West-Virginia, de VS. Daar vindt de 24ste editie van World Jamboree plaats. Met liefst 40.000 zijn ze - allemaal tussen 14 en 17 jaar oud - uit 150 landen. Ze leven twaalf dagen samen op één gigantisch terrein. Zo gaat het al jaren: Jamboree werd in 1920 voor het eerst in Londen georganiseerd en vindt sindsdien om de vier jaar plaats. Voor diehard scouts is het dus ‘a once in a lifetime chance’.

Meestal spelen jeugdbewegingen onschuldige spelletjes met soms ongelukkige namen als ‘verkrachtertje’. En raften ze, kajakken ze of klimmen ze. Allemaal activiteiten die ook op het Jamboree-programma staan. Alléén: er kan dit jaar ook geschoten worden. Niet met katapulten of paintballgeweren, wel met vuurwapens.

