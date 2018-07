Scott lijkt alles mee te hebben, van droomjeugd tot huwelijk met schoolliefje. Maar hij ontspoort. En dan vindt iemand koffer waar vliegen en maden uitkruipen KVDS

07 juli 2018

18u56

Bron: News.com.au, abc News 0 Bevoorrecht: zo kan je de jeugd omschrijven van Scott Dozier (47). De Amerikaan werd geboren in een welgesteld gezin, groeide op in fraaie buitenwijken, studeerde af als tuinarchitect, trouwde met zijn jeugdliefde en werd vader van een zoon. Maar zijn leven ging van de rails. En het was een koffer waar vliegen en maden uitkropen, die hem de das om deed.

Het was april 2002 toen een onderhoudswerker merkte dat er een vreselijk stank kwam uit een afvalcontainer aan een appartementencomplex op een paar kilometer van de Strip in Las Vegas. Toen hij er een blik in wierp, zag hij een koffer liggen vol vliegen en maden. Hij opende hem en trof een walgelijke brij aan van menselijk haar, vlees en een bebloede handdoek.

In stukken gesneden

Speurders slaagden erin om het in stukken gesneden lichaam te identificeren aan de hand van tatoeages op de schouders van het slachtoffer. Het bleek te gaan om de 22-jarige Jeremiah Miller, die een week eerder als vermist was opgegeven. Het onderzoek leidde via een getuige naar Scott Dozier, een man van wie het bestaan compleet ontspoord bleek te zijn.





Dozier had nochtans een goede start gehad in het leven. Zijn vader was zelfstandig tuinarchitect die werkte aan overheidsprojecten en het gezin met drie kinderen was niet arm. Om de paar jaar verhuisden ze naar een andere buitenwijk. Dozier hielp zijn vader in het familiebedrijf, deed aan liefdadigheid bij een organisatie die huizen bouwde voor de armen en droomde ervan om leraar te worden. Hij rebelleerde als tiener en verkocht weed en LSD op school, maar leek daarna weer te kalmeren en trouwde met zijn jeugdliefde. Samen kregen ze een zoon.

Na een korte carrière in het leger ging hij als acteur werken in een casino in Las Vegas. Hij kluste bij als tuinman en stripper, maar dat was niet genoeg voor hem. Hij besloot een drugshandel op poten te zetten en die bracht na een tijdje inderdaad het grote geld binnen. Het waren ook drugs die hem in contact brachten met Jeremiah Miller.

Speurders

Volgens de speurders die Millers dood onderzochten, zou Dozier hem ingrediënten aangeboden hebben om meth te maken in ruil voor 12.000 dollar (zo’n 10.000 euro). Toen Miller opdaagde, schoot Dozier hem neer en beroofde hij hem van het geld. Daarna verwijderde hij het hoofd van de man en sneed hij het lichaam in stukken. Volgens een informant zou Dozier opgeschept hebben dat hij het hoofd van Miller in een emmer beton gegooid had, maar het werd nooit teruggevonden. (lees hieronder verder)

Na zijn arrestatie op 25 juni 2002, bleek Dozier ook gelinkt te kunnen worden aan een ander gruwelijk misdrijf: de moord op Jasen Green. Zijn stoffelijke resten waren een jaar eerder gevonden, in een plastic container in de woestijn ten noorden van Phoenix, Arizona. In 2005 kreeg Dozier daar een levenslange celstraf voor. Vervolgens werd hij uitgeleverd aan Nevada, waar hij op 3 oktober 2007 veroordeeld werd tot de doodstraf voor de moord op Jeremiah Miller.

Injectie

Woensdag zal Dozier geëxecuteerd worden met een dodelijke injectie. Het is de eerste keer in 12 jaar dat de doodstraf wordt uitgevoerd in de staat en het zal gebeuren met een nieuwe cocktail van medicijnen. Een cocktail die door critici als “experimenteel” en “gevaarlijk” wordt beschouwd. Twee van de medicijnen werden nog nooit gebruikt bij een executie.

Dozier zal eerst verdoofd worden met midazolam of diazepam, vervolgens de opioïde fentanyl toegediend krijgen om zijn ademhaling te vertragen en misschien zelfs te doen stoppen en daarna een spierverlammend middel dat luistert naar de naam cisatracurium. (lees hieronder verder)

Dat laatste middel zorgde ervoor dat de executie – die oorspronkelijk gepland stond voor november vorig jaar – uitgesteld werd. Volgens een medisch expert kon de stof iemand verlammen terwijl hij stikte, waardoor het niet duidelijk was of hij of zij hevige pijn leed. Een rechter verbood daarom de executie van de man met het middel, maar het hooggerechtshof van Nevada maakte dat vonnis ongedaan op basis van procedurefouten.

Beroep

Er blijft nog altijd een mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de executie, maar Dozier zelf is dat alvast niet van plan. Hij liet zich al meermaals ontvallen dat hij wil sterven en dat het hem niets kan schelen of hij afziet. “Niet dat ik niet wil leven, maar ik ben liever dood dan te moeten leven zoals in de gevangenis”, vertelde hij in een interview met The Marshall Project.