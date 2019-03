Scotland Yard vreest dat ‘Nieuw IRA’ achter bombrieven in Londen zit Karen Van Eyken

06 maart 2019

12u37

Bron: Daily Mail, The Irish Independent 2 Gisteren werd Londen opgeschrikt door drie bombrieven: in het treinstation Waterloo en in kantoorgebouwen bij de luchthavens Heathrow en London City Airport. De politie vreest dat ‘Nieuw IRA’, een afsplitsing van het IRA, achter de “geïmproviseerde explosieven” zit.

Slechts een van de drie pakketjes werd geopend. Dat gebeurde in het kantoorgebouw ‘The Compass Centre’ tegenover de luchthaven van Heathrow. Een deel van het pakje vloog daarbij in brand. Niemand raakte gewond. De andere bombrieven konden worden onschadelijk gemaakt.



Er wordt ook rekening gehouden met nog meer geïmproviseerde explosieven. Londens burgemeester Sadiq Khan riep de inwoners op om “waakzaam” te zijn.



Volgens de speurders was het verband tussen de drie incidenten meteen duidelijk. Op de enveloppen kleefden Ierse postzegels en de brieven zouden verzonden zijn vanuit Dublin.

Het motief achter de aanval is vooralsnog onduidelijk, maar volgens veiligheidsbronnen zijn er meerdere mogelijkheden waaronder “algemeen protest, wrok, of het werk van een labiel persoon”. De geïmproviseerde pakketten leken niet de bedoeling te hebben om mensen te doden.

“Sektarisch geweld”

Scotland Yard onderzoekt desalniettemin samen met de Ierse politie of ‘Nieuw IRA’ achter de bombrieven zit. Vermoedelijk was een aanslag met een autobom in het centrum van Londonderry (Noord-Ierland) in januari ook al het werk van de dissidente republikeinse groep. Er vielen geen gewonden. “Een kleine groep personen, niet representatief voor alle Noord-Ieren, willen mensen terugtrekken naar tientallen jaren van sektarisch geweld”, zei Mark Hamilton van de lokale politie toen.

Verwarring rond brexit

De Nieuwe IRA heeft er volgens de krant ‘The Irish Independent’ nooit een geheim van gemaakt de verwarring rond de brexit graag te gebruiken. Republikeinen willen Noord-Ierland bij de republiek voegen en unionisten willen Brits blijven.

Extremisten hebben jarenlang bruut geweld gebruikt in hun strijd. Maar het bloedvergieten is in 1998 met een vredesakkoord gestopt. Die vrede loopt gevaar door de brexit. Het vredesakkoord gaat er van uit dat er geen echte grens is tussen Brits Ierland en de rest van het eiland, maar een ‘no-dealbrexit’ maakt hier een buitengrens van de EU van.

De afspraken die Londen heeft gemaakt met Brussel plaatsen Noord-Ierland voorlopig in een aparte positie en dichterbij de EU dan de rest van het koninkrijk. Unionisten vrezen dat ze dan bij Ierland horen.