Scotland Yard vraagt geld om nog jaar verder te zoeken naar Maddie McCann

01 maart 2019

19u55

Bron: Belga 2 Scotland Yard heeft het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken geld gevraagd om het onderzoek naar de in Portugal verdwenen peuter Madeleine McCann nog een jaar verder te zetten. Dat melden meerdere Britse media vandaag.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder zaten toen met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren. Haar verdwijning is nog steeds niet opgelost.

De Portugese politie heeft haar onderzoek onverrichter zake afgerond, de Britse zoekt verder, zij het sinds 2015 op een lager pitje. Het geld dat Scotland Yard daarvoor kreeg - ongeveer 150.000 pond in oktober - begint op te raken. De Metropolitan Police heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken om ongeveer 300.000 pond (350.000 euro) extra gevraagd, weten SkyNews en de krant Daily Mirror.