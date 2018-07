Scotland Yard sluit nog meer besmettingen met dodelijk Russisch zenuwgas niet uit jv

06 juli 2018

11u13

Bron: BBC, Evening Standard 0 Dawn Sturgess (44) en Charlie Rowley (45) raakten besmet door het Russische zenuwgas Novitsjok, dat dezelfde afkomst had als dat gebruikt werd voor het vergiftigen van vader en dochter Skripal. Dat bevestigde Scotland Yard. De speurders sluiten niet uit dat er nog meer mogelijke slachtoffers in Salisbury in aanraking kwamen met het dodelijke goedje.

Scotland Yard gaat ervan uit dat er geen gerichte aanval met het zenuwgas plaatsvond tegen Dawn Sturgess en Charlie Rowley. Volgens de politie moeten zij in een gesloten ruimte iets aangeraakt dat besmet was met Novitsjok, waarschijnlijk op een plaats in Salisbury of Amesbury die niet schoongemaakt werd na de aanval op de Skripals. De kans dat het zenuwgas gewoon ergens "open en bloot" te vinden was, is klein. Regenwater en zonlicht maken de werking ervan na verloop van tijd veel minder sterk.

Het vergiftigde koppel ligt ernstig ziek in het ziekenhuis. Ze vechten beiden voor hun leven, nadat ze zaterdag bewusteloos waren aangetroffen in Amesbury.

Op zich is het zenuwgas zo giftig dat het via de huid hun lichaam kon binnendringen, zonder dat het werd ingeademd. De symptomen van de twee zijn dezelfde als die de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia vertoonden. Zij werden beiden in maart vergiftigd met Novitsjok in Salisbury, niet ver van Amesbury.