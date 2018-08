Scooterrijder sterft in ongeval na achtervolging met Parijse politie mvdb

28 augustus 2018

10u47

Bron: France Bleu 1 Een scooterrijder is gisteravond in Parijs om het leven gekomen bij een verkeersongeval na een achtervolging met de politie. De bestuurder van de tweewieler negeerde een rood licht en werd door een auto gegrepen. De vrouw die achterop zat, raakte zwaargewond.

De politie merkte de scooter rond 21.45 uur op aan de Porte de la Chapelle in het 18e arrondissement van de Franse hoofdstad. De scooterrijder weigerde te stoppen en vluchtte. Een patrouillewagen startte een achtervolging, maar raakte het spoor bijster.



De agenten merkten de scooter later opnieuw op in een doodlopende straat. Eens uitgestapt probeerden ze de scooter in het nauw te drijven. De bestuurder van de motor reed de agenten aan en kon vluchten. Een agent raakte daarbij lichtgewond aan de hand. De scooter dook nadien op in de wijk Ordener.



Een andere patrouille begon opnieuw het voertuig te achtervolgen wat ertoe leidde dat de scooterrijder een rood licht negeerde en in de flank volop werd geraakt door een auto. Ambulanciers trachtten de scooterrijder nog tevergeefs te reanimeren.



Hij is geïdentificeerd als een inwoner van de Parijse voorstad Clichy-la-Garenne. Zijn bijrijdster is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Over haar huidige toestand is niets bekend.