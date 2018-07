Schwarzenegger haalt uit naar Trump: "Je stond daar als een kleine natte noedel" sam

17 juli 2018

16u33

Bron: AP 3 Acteur en voormalig politicus Arnold Schwarzenegger maakt president Trump met de grond gelijk in een korte video. Volgens de ex-gouverneur van Californië stond Trump bij zijn Russische collega Poetin als een "kleine natte noedel".

"Ik was me aan het afvragen wanneer je hem een handtekening of een selfie of zo zou vragen", zucht de Governator, die heimwee heeft naar de krachtige taal van ex-president Reagan. "Waar is de tijd van de sterke woorden en de kracht van Ronald Reagan, toen hij aan de Berlijnse Muur stond en zei: 'Meneer Gorbatsjov, sloop deze muur!' Wat is met dit alles gebeurd?"

Veel kritiek

Trump krijgt na zijn ontmoeting met Poetin in het Finse Helsinki forse kritiek van Democraten én Republikeinen. "Een van meeste schandelijke optredens van een Amerikaanse president ooit", klinkt het. Democraten verwijten de president de kant te kiezen van de Russische leider en het advies van zijn eigen inlichtingendiensten te negeren. En zelfs in zijn eigen Republikeinse partij is de kritiek niet mals.

Warrige uitleg

Trump liet tijdens de ontmoeting met Poetin blijken er niet van overtuigd te zijn dat Rusland heeft geprobeerd de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden, zoals zijn inlichtingendiensten denken. Tijdens een persconferentie gaf hij ook een weinig samenhangend antwoord op vragen daarover. Hij hield een betoog over netwerkservers van de Democraten en verdwenen mails van Hillary Clinton, uitspraken waarbij zelfs de doorgaans erg stoïcijns kijkende Poetin zijn gezicht niet helemaal in de plooi leek te kunnen houden.