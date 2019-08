Schutter van El Paso haalde inspiratie voor zijn haatmanifest bij Amerikaanse conservatieve media(sterren) AW

12 augustus 2019

18u07

Bron: The New York Times 0 Volgens een analyse van de Amerikaanse krant The New York Times putte de 21-jarige schutter die inmiddels zelf toegaf verantwoordelijk te zijn voor de dood van 22 Amerikanen in een winkelcentrum in Texas, de inspiratie voor zijn haatbericht op 8chan bij Amerikaanse conservatieve media.

Op 3 augustus 2019 viel een 21-jarige schutter een winkelcentrum in El Paso, Texas, binnen. Daar richtte hij op enkele minuten tijd een bloedbad aan. Uiteindelijk zouden er 22 mensen het leven laten. Verantwoordelijk voor de schietpartij? De 21-jarige Patrick Crusius uit Allen, Texas. En hij kondigde zijn aanslag twintig minuten op voorhand aan via een haatmanifest dat hij op de website 8chan verspreidde. Zijn doel was om zoveel mogelijk “indringers”, zoals hij de Hispanics noemde, te doden. Drie van de 22 dodelijke slachtoffers waren Mexicanen.



“Indringers” is overigens een woord dat meermaals terugkwam in zijn manifest. Culturele “vervanging” is nog zo’n begrip dat de schutter meermaals gebruikte. Het toeval wil dat zulke begrippen de laatste jaren steeds vaker in de mond werden genomen tijdens televisieprogramma’s en radio-uitzendingen van rechtse mediaplatformen in Amerika.



Dat blijkt uit een analyse van The New York Times waarbij de transcripties van shows van Fox News, CNN en MSNBC van de afgelopen vijf jaar bestudeerd werden. Ook de videoclips werden later bekeken om te verifiëren of de woorden werkelijk door de presentator werden uitgesproken, of gequoteerd werden.

Indringers en invasies

De term “Invaders” en/ of “invasion” (vertaald naar “indringers” en “invasie”) kwam in november 2018, tijdens de tussentijdse verkiezingen van de VS, in meer dan drie Amerikaanse shows per dag aan bod. Daarmee verwezen de programma’s voornamelijk naar de migrantenkaravaan, een hot topic dat Trumps belangrijkste campagnewapen was.

Laura Ingraham, een Amerikaanse conservatieve televisiehost op Fox News Channel, noemde het tijdens haar show zelfs “oneerlijk tegenover het Amerikaanse volk om de migrantenkaravaan anders dan een invasie te noemen”. “We worden erdoor overdonderd, het gaat letterlijk om een invasie van mensen die de grens met Texas oversteken”, vervolgde ze.

“Als de overheid niet in staat is ons te beschermen tegen een invasie, heeft een Amerikaanse staat het recht om zelf te doen wat nodig is om onze grenzen te beschermen tegen verdere invasies”, aldus de Amerikaanse advocaat en vertegenwoordiger van het eerste congresdistrict van Texas Louie Gohmert tijdens de show ‘Justice with Judge Jeanine’.

Patrick Crusius nam de populaire term over en gebruikte die zes keer in zijn haatmanifest waarin hij Mexicanen liever ‘indringers’ noemde.

Vervangen worden

‘Replacement’ (vervanging) is overigens een tweede term die meermaals terugkwam en eveneens populair lijkt te zijn bij Amerikaanse media. Tucker Carlson, een Amerikaans politiek commentator en presentator van het praatprogramma Tucker Carlson Tonight (Fox News) spant de kroon. Tijdens zijn show klaagde hij meermaals over wat zijn voornaamste kopzorg lijkt te zijn: vervangen worden. “Ik ben niet tegen immigranten. Ik ben gewoon voor Amerikanen, en niemand anders geeft om hen. Het lijkt wel alsof ze zeggen, ‘we gaan jullie vervangen’”, zo klonk het tijdens zijn show in december 2018. “We moeten stoppen met de worstelende Amerikaans als imperfect te beschouwen, alsof ze het verdienen om vervangen te worden door superieure buitenlandse immigranten - volgens het Pelosi-model”, hekelde hij in mei 2019.

The New York Times verzamelde tal van andere voorbeelden waaruit blijkt dat de demoniserende taal jegens moslims en Mexicanen bij Amerikaanse media is toegenomen sinds Donald Trump de president van Amerika werd. Zo is de term ‘indringer’ op een jaar tijd bij meer dan 300 nieuwsuitzendingen van Fox News gevallen. Meestal werden de woorden uitgesproken door een nieuwslezer of gast, soms kwamen ze aan bod tijdens een interview met de Amerikaanse president Trump.

Bekijk ook wie de slachtoffers van de schietpartij precies waren: