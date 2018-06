Schutter valt Amerikaanse krantenredactie binnen en opent vuur: "Vijf doden" rvl kv

28 juni 2018

21u25

Bron: CBS News, AP, Capital Gazette, Reuters, ABC 580 Bij een schietpartij op de redactie van 'The Capital Gazette' in het Amerikaanse Annapolis zijn minstens vijf doden gevallen, dat bevestigen de politie. Daarnaast vielen er ook meerdere gewonden. Intussen is een verdachte opgepakt.

Een schutter drong vandaag kort na de middag binnen op de redactie van de Amerikaanse lokale krant The Capital Gazette in Annapolis, in de staat Maryland. Hij maakte vijf dodelijke slachtoffers. Meerdere andere mensen raakten gewond. Op de website van de Capital Gazette staat dat er 55 personeelsleden bij de krant werkzaam zijn.

Een bron bij de politie vertelde aan CBS News dat de verdachte een blanke twintiger is die geen identificatiebewijs bij zich had. De politie beschouwt de zaak momenteel als een lokaal incident en niet als een terreurdaad, klinkt het. Het motief van de schutter is nog niet gekend.

De hulpdiensten gingen massaal ter plaatse, sloten de omgeving af en evacueerden het gebouw waar de krantenredactie gelegen is. Een woordvoerder van de politie van Anne Arundel County bevestigt dat er meerdere gewonden zijn die werden overgebracht naar het ziekenhuis. Over het precieze aantal gewonden bestaat voorlopig nog onduidelijkheid.

"Hoorde schutter herladen"

Phil Davis, die als reporter zelf werkzaam is bij de Capital Gazette, schrijft op Twitter dat het om één schutter gaat die meerdere mensen op de redactie neerschoot. "De schutter schoot door de glazen deur naar het kantoor en opende het vuur op verscheidene medewerkers. Kan niet veel meer zeggen en wil niemand dood verklaren, maar het is erg", aldus Davis. "Er is niks beangstigender dan horen hoe meerdere mensen neergeschoten worden, terwijl je onder je bureau zit en dan hoort hoe de schutter herlaadt."

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. Phil Davis(@ PhilDavis_CG) link

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload Phil Davis(@ PhilDavis_CG) link

Tijdens een interview zei Davis achteraf dat de redactie eruitziet "als een oorlogsgebied". "Ik ben politiejournalist. Ik schrijf over deze dingen - niet noodzakelijk in deze mate, maar over schietpartijen en de dood... de hele tijd", zei hij. "Maar hoe ik ook probeer te beschrijven hoe traumatiserend het is om je onder je bureau te verstoppen, je weet niet wat het is tot je het zelf meemaakt en je hulpeloos voelt."

Davis en andere collega's hielden zich nog steeds schuil onder hun bureau toen de schutter het vuren staakte. "Ik weet niet waarom hij stopte", aldus de journalist. De politie kwam toe en kon hem vervolgens omsingelen, aldus Davis.

Devastated & heartbroken. Numb. Please stop asking for information/interviews. I’m in no position to speak, just know @capgaznews reporters & editors give all they have every day. There are no 40 hour weeks, no big paydays - just a passion for telling stories from our communty. Jimmy DeButts(@ jd3217) link

Jimmy DeButts, een redacteur bij de Capital Gazette, stuurde zelf een reeks tweets waarin hij zegt erg onder de indruk te zijn van het gebeuren. "Ik ben niet in staat om [erover] te spreken. Weet gewoon dat reporters en redacteurs van de Capital Gazette zich elke dag volledig inzetten. Er zijn geen 40-uren-weken, er zijn geen grote uitbetalingen, alleen een passie voor het vertellen van verhalen vanuit onze gemeenschap."

Fotograaf Joshua McKerrow, die voor de Capital Gazette werkt, deelt via Twitter mee dat hij op het ogenblik van de schietpartij niet in het gebouw was en dus veilig is. Hij tweette meerdere foto's van de politie in de omgeving van het gebouw en geeft ook zes namen van medewerkers van de krant die in veiligheid zouden zijn, waaronder Phil Davis en Anthony Messenger.

Police response for shooting in my newsroom. @capgaznews. pic.twitter.com/0O1LtlXdps Joshua McKerrow(@ joshuamckerrow) link

De Amerikaanse president Trump werd op de hoogte gebracht van de situatie. "We houden alle slachtoffers en onze families in onze gedachten en gebeden", klinkt het in zijn klassieke reactie bij schietpartijen.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De politiekantoren van Baltimore, New York en Los Angeles beslisten ondertussen uit voorzorg om de extra politiemensen in te zetten in de omgeving van mediabedrijven. Het gaat momenteel louter om een voorzorgsmaatregel, "er is op dit ogenblik geen actieve bedreiging", luidt het.