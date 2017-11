Schutter Texas in 2012 ontsnapt uit een instelling voor psychische zorg TT

Bron: Belga 20 EPA De dader van de schietpartij in Texas is in 2012 ontsnapt uit een instelling voor psychische zorg in de naburige staat New Mexico, zo blijkt uit een rapport dat een Texaans televisiestation heeft bemachtigd en dat het Duitse persbureau DPA heeft kunnen inkijken.

Het rapport van de politie van El Paso in Texas beschrijft Devin Kelley als een gevaar voor zichzelf en anderen. Het zegt ook dat hij heeft geprobeerd doodsbedreigingen tegen zijn militaire oversten uit te voeren en dat hij betrapt is op het stelen van vuurwapens op de luchtmachtbasis waar hij was gestationeerd.

Strafdossier niet in databank

Gisteren bleek al dat de Amerikaanse luchtmacht het strafdossier van de dader van de schietpartij in Texas mogelijk niet heeft ingevoerd in een databank van de FBI. Daarop wijst de eerste informatie, zei een woordvoerster van de luchtmacht gisterenavond. Het leger opent een onderzoek.

De 26-jarige Devin Patrick Kelley opende zondag het vuur in een kerk in het dorp Sutherland Springs. Zesentwintig personen kwamen daarbij om, twintig raakten gewond. De schutter werd achteraf dood aangetroffen in zijn wagen.

Agressie

Kelley was jarenlang lid van de luchtmacht. Een militaire rechtbank veroordeelde hem in 2012 voor agressie tegen zijn vrouw en stiefzoon. Hij zat een jaar in de cel en werd in 2014 ontslagen. Vanwege zijn veroordeling voor huishoudelijk geweld had hij normaal geen wapen mogen kopen. Toch slaagde hij erin een halfautomatisch vuurwapen en twee pistolen te bemachtigen.

Speurders hebben wel beslag kunnen leggen op de gsm van de schutter, maar zijn er nog niet in geslaagd er toegang toe te krijgen, aldus Christopher Combs van de federale recherche FBI. Maar hij is er tegelijkertijd zeker van dat dit wel zal lukken.