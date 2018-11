Schutter opent vuur tijdens yogales in Tallahassee: twee doden en vier zwaargewonden IB

03 november 2018

03u58

Bron: CNN 0 In een yogastudio in Tallahassee, Florida, heeft een schutter zes mensen neergeschoten. Twee slachtoffers overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen, de andere vier zijn in kritieke toestand. Een zevende persoon zou met een pistool geslagen zijn. De schutter beroofde zichzelf van het leven voor de politie ter plaatse was. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De schietpartij vond plaats in een hot yoga studio in Tallahassee in de zuidelijke staat Florida. Dat meldt politiechef Michael DeLeo, die bevestigt dat de verdachte bij aankomst van de politie drie minuten na de schietpartij al was overleden aan een zelf toegebrachte schotwond. De identiteit van de man is bekend bij de politie, maar is niet vrijgegeven.

Alles wijst er volgens de politie op dat de dader alleen handelde en dat het gevaar geweken is. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

Volgens de politie lijkt het erop dat de mensen in de yogastudio hebben geprobeerd om zichzelf te verdedigen tegen de schutter en elkaar hebben proberen te redden.

“Terwijl we het hartverscheurende geweld proberen te bevatten dat heeft plaatsgevonden in een vredige plek in onze gemeenschap, denken we aan iedereen die hierbij betrokken is en tillen we hen op met onze liefde", laat de politie weten op het Twitter-account van de stad Tallahassee.

De studio waar de schietpartij plaatsvond, Hot Yoga Tallahassee, bevindt zich in een klein winkelcentrum in de stad. Bij hot yoga wordt yoga beoefend in ruimtes met hoge temperaturen.

