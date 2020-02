Schutter opent vuur op agenten in New Yorks politiekantoor kv

10 februari 2020

03u39

Bron: Reuters 0 In New York heeft een schutter het vuur geopend in een politiekantoor. Daarbij raakte een agent gewond. Twaalf uur eerder had hij in dezelfde buurt ook al een patrouillewagen beschoten en een agent verwond.

De schutter wandelde vanochtend net voor 8 uur lokale tijd het politiekantoor in de Bronx binnen, haalde een pistool boven en opende het vuur op enkele agenten die samen rondom een bureau stonden. Vervolgens wandelde hij verder het kantoor binnen en schoot nog op enkele andere agenten en een burgermedewerker. Een agent die terugschoot, werd geraakt in de linkerbovenarm.

De man kon uiteindelijk gearresteerd worden in het politiekantoor. De twee gewonde agenten werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis en zullen naar verwachting volledig herstellen.



Zaterdagavond werd een agent in burger, die samen met zijn partner in zijn politiewagen zat, neergeschoten door dezelfde schutter. Hij wandelde op de auto af en begon een praatje te slaan met de agenten, tot hij plots het vuur opende. Daarbij raakte hij een agent in de kin en de nek. De agenten schoten niet terug. De partner van de gewonde agent nam plaats achter het stuur en bracht hem naar het ziekenhuis.

“Dit was een poging om twee politieagenten te vermoorden. Het was een moordpoging met voorbedachten rade”, zegt burgemeester van New York Bill de Blasio. “Een aanval op een politieagent is een aanval op ons allemaal.”