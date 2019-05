Schutter opent vuur in overheidsgebouw Virginia: “Dode en zes gewonden, verdachte opgepakt” HAA

31 mei 2019

23u40

Bron: Reuters 0 Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Virginia Beach zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dat bevestigt de lokale politie, die een verdachte heeft opgepakt.

De schietpartij vond plaats in een overheidsgebouw. De politie gaat uit van één schutter en meldt dat er een verdachte is opgepakt. Ze roept op om de omgeving te vermijden. Meer details ontbreken nog, maar volgens CNN zijn vier gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Andere media maken melding van één dode en zes gewonden.

Virginia Beach telt ruim 438.000 inwoners en is gelegen in de Amerikaanse staat Virginia, langs de oostkust van de VS.