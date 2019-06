Schutter opent vuur in overheidsgebouw Virginia: 12 dodelijke slachtoffers HAA KV KG

31 mei 2019

23u40

Bron: Reuters, ANP 1 Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Virginia Beach zijn in totaal twaalf doden gevallen. De schutter doodde eerste elf mensen, vooraleer hij zelf om het leven kwam. Een twaalfde slachtoffer bezweek onderweg naar het ziekenhuis.

De schietpartij vond plaats in een overheidsgebouw waar de schutter zelf werkte. Op vrijdagnamiddag, rond 16 uur lokale tijd, liep hij het gebouw binnen en begon hij “onmiddellijk op de slachtoffers te schieten”. Vier gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis, van wie drie in kritieke toestand, aldus de lokale politie.



Nadat hij begon te schieten, snelden vier politieagenten het gebouw binnen, waarop een vuurgevecht startte. Uiteindelijk kwam de dader zelf om het leven door politiekogels. “De verdachte schoot richting een agent, waarop de agenten het vuur op hem opende”, verklaarde de lokale politiechef.

“Misnoegd”

Volgens politiechef James Cervera worden de precieze omstandigheden van de schietpartij in de kuststad nog onderzocht. Een van de gewonden is een politieagent, deelde hij mee.



De identiteit van de dader is bekend bij de autoriteiten, maar zal niet bekendgemaakt worden voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en de families zijn ingelicht. Volgens de sheriff werkte de schutter al jaren voor de gemeente en was hij “misnoegd”.

“Dit is de vreselijkste dag uit de geschiedenis van Virginia Beach”, zei burgemeester Bobby Dyer tijdens een persconferentie. “De betrokkenen zijn onze vrienden, collega’s, buren en medewerkers.”

Virginia Beach telt ruim 438.000 inwoners en is gelegen in de Amerikaanse staat Virginia, langs de oostkust van de VS. Volgens cijfers van de website Gun Violence Archive was dit de 150ste massaschietpartij dit jaar in het land.