Schutter opent vuur in café in Toulouse: "Dode en twee gewonden" HA

08 oktober 2018

19u08

Bron: La Dépêche 3 Bij een schietpartij in een café in Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, zijn deze namiddag een dode en twee gewonden gevallen. Dat meldt La Dépêche.

Volgens de eerste vaststellingen is het slachtoffer een 35-jarige man, aldus de nieuwswebsite. Twee andere personen die in de bar aanwezig waren, raakten gewond. Een 30-jarige man is er erg aan toe. De tweede gewonde kon op eigen kracht het ziekenhuis bereiken.

Getuigen bevestigen schoten te hebben gehoord. Volgens een getuige namen twee personen na de schietpartij de vlucht op een scooter. De politie en hulpdiensten zijn ter plaatse. Het motief voor de dodelijke schietpartij is nog niet duidelijk. Eén van de slachtoffers is gekend bij de politie, aldus nog La Dépêche.