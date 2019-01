Schutter opent vuur in bank in Florida: vijf doden kv

23 januari 2019

23u10

Bron: ANP, NBC, CNN 1 In Sebring, een stadje in de Amerikaanse staat Florida, heeft een man in een bankkantoor het vuur geopend op aanwezigen. Daarbij kwamen vijf mensen om. De verdachte kon worden gearresteerd.

Het was de schutter die vanmiddag omstreeks 12.30 uur lokale tijd zelf naar de politie belde met de boodschap dat hij schoten had afgevuurd in het gebouw. Hij was het filiaal van de SunTrust Bank in Sebring, een stadje met zo’n 10.000 inwoners, binnengewandeld en begon om zich heen te schieten.

Agenten gingen ter plaatse en probeerden met hem te onderhandelen, maar zonder resultaat. Uiteindelijk bestormde een SWAT-team het gebouw en de verdachte gaf zich uiteindelijk over. Hij werd gearresteerd.





Bij het betreden van het gebouw troffen de agenten vijf dodelijke slachtoffers aan. Het is momenteel nog onduidelijk of het om medewerkers of klanten gaat en of er ook nog gewonden vielen.



De schutter werd ondertussen geïdentificeerd als de 21-jarige Zephen Xaver, die zelf in de regio van Sebring woont. Over zijn motief is nog niets bekend. De sheriff van Sebring deelt mee op donderdag meer informatie te verschaffen tijdens een persconferentie.

