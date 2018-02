Schutter Nikolas Cruz (19) was beide adoptieouders verloren en woonde al enkele maanden in trailer bij vriend Koen Van De Sype

15 februari 2018

13u06

Bron: SunSentinel, Fox News 0 Er raakt steeds meer info bekend over de dolle schutter die gisteren een bloedbad aanrichtte op een middelbare school in Florida. Nikolas Cruz (19) zou samen met zijn broer geadopteerd zijn bij zijn geboorte door een ouder koppel, maar was in november vorig jaar na zijn adoptievader ook zijn adoptiemoeder verloren. Hij woonde al enkele maanden bij een kameraad in een trailer. Intussen is hij volgens nieuwssite Sky News officieel aangeklaagd voor moord.

Roger en Lynda Cruz adopteerden Nicolas en zijn biologische broer Zachary toen ze van Long Island, New York naar Broward County in Florida waren verhuisd. Roger werkte in de reclamesector en Lynda was huisvrouw. Barbara Kumbatovich – de schoonzus van Lynda – vertelt aan de SunSentinel hoe Lynda altijd al kinderen had gewild en het koppel op latere leeftijd toch besloot om te adopteren. “Ik denk dat het iets was wat ze echt graag wilde doen”, aldus Kumbatovich.

Therapeut

Al vrij snel zouden er problemen geweest zijn met Nikolas. “Lynda ging toen hij nog klein was al met hem naar een therapeut en probeerde hem alle hulp te geven die hij nodig had”, gaat ze verder. Zelf ontmoette ze de jongens één keer, toen ze voor een begrafenis in Long Island waren. “Ik weet dat er problemen waren, zeker met de oudste. Maar eerder in de zin van niet op tijd thuis komen en geen respect tonen. Lynda probeerde hen met strenge hand te leiden.” (lees hieronder verder)

Roger overleed enkele jaren geleden aan een hartaanval en toen ook Lynda (68) op 1 november vorig jaar stierf aan een longontsteking, gingen de broers Cruz bij een familievriend wonen in Palm Beach County. Maar daar bleek Nikolas niet gelukkig. Hij vroeg volgens familieadvocaat Jim Lewis daarop aan een vriend die hij nog kende van zijn tijd op Stoneman Douglas of hij bij hem en zijn familie mocht intrekken, in het noordwesten van Broward. (lees hieronder verder)

Eind november – rond Thanksgiving – kreeg hij zijn eigen kamer bij het gezin en werd hij gestimuleerd om nog een extra opleiding te gaan volgen in het volwassenenonderwijs. Intussen kluste hij bij in een plaatselijke winkel waar je alles voor een dollar kan kopen.

“Dat gezin is er kapot van, ze hadden het niet zien komen”, zegt Lewis. “Geen enkele goede daad blijft duidelijk onbestraft. Hij gedroeg zich een beetje eigenzinnig en was depressief over de dood van zijn moeder, maar wie zou dat niet zijn?”

Explosieven

Het trailerpark in Lantana – ongeveer 45 kilometer ten noorden van Parkland – kreeg gisteravond het bezoek van de politie en het FBI volgens WPEC-TV. Volgens de Palm Beach Post waren er meldingen dat er op het terrein explosieven lagen. (lees hieronder verder)

Bomb squad from @PBCountySheriff arrives at mobile home park west of Lantana. Deputies preparing to serve search warrant. Sources tell us this is related to Broward school massacre. @CBS12 pic.twitter.com/alF0rRmDiY Chuck Weber(@ ChuckWeber12) link

Voormalige buren van het gezin Cruz hebben intussen ook getuigd bij lokale media. Shelby en Richie Speno kwamen in 2005 in dezelfde straat wonen als de familie. Ze kregen meteen te horen dat Nikolas een probleemkind was en dat hij al een ander kind had gebeten en de post van buren stal. Ze ondervonden het zelf toen de jongen op een dag eieren gooide naar de wagen van Ritchie.

Handen vol

“Lynda verontschuldigde zich altijd”, aldus het koppel. “Ze had haar handen vol. Ze leefden erg teruggetrokken. De kinderen leken te komen en te gaan als ze daar zin in hadden. De politie moest verscheidene keren langskomen, onder meer toen hij naar de kippen van een buur geschoten had. We waren blij dat ze uiteindelijk verhuisden.” (lees hieronder verder)

Ook Malcolm en Christine Roxburgh waren jarenlang buren van de familie Cruz. “Het idee van Roger en Lynda om de jongens te adopteren was mooi. Het was een erg lief koppel”, vertellen ze. “Toen haar man stierf, vroeg Lynda onze dochter of zij de zorg voor de jongens niet wilde overnemen, maar dat zag ze niet zitten. Nikolas veroorzaakte vaak problemen en pestte de buren. De politie moest meermaals langskomen. Als hij niet naar school wilde, sloeg hij zijn hoofd tegen een cementen muur. Ooit gooide hij zelfs zijn boekentas tegen de wagen van mijn dochter.”

Moord

Nikolas Cruz is intussen in staat van beschuldiging gesteld van moord. Hij viel gisteren binnen op zijn voormalige middelbare school – de Marjory Stoneman Douglas High School – en deed het brandalarm afgaan, zodat iedereen naar buiten zou komen. Vervolgens opende hij het vuur. Daarbij vielen 17 doden en verscheidene gewonden.

Hij werd later zonder veel weerstand opgepakt in de buurt. Het wapen dat hij gebruikte – een AR-15 – had hij op legale wijze gekocht volgens familieadvocaat Jim Lewis.