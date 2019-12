Schutter nabij hoofdkwartier Russische geheime dienst zou dertiger uit regio zijn jv

20 december 2019

09u01

Bron: DPA/AFP 0 De schutter die in de buurt van het hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB in de Russische hoofdstad Moskou gisteren een FSB-agent doodde, zou een 39-jarige man zijn uit Podolsk, een 40-tal kilometer ten zuiden van Moskou. Dat melden verschillende Russische media. De identiteit van de schutter werd nog niet officieel bevestigd.

De dader schoot gisteren met een kalasjnikov op mensen in de buurt van het FSB-hoofdkwartier. Eén agent kwam om, zeker vijf andere mensen raakten gewond. De schutter werd "geneutraliseerd", enkele kranten tonen een foto van wat zijn lichaam zou zijn.

Nog volgens de media werden er donderdagnacht huiszoekingen uitgevoerd in de woning van de dader. Hij zou een sportschutter zijn geweest en verschillende wapens hebben gehad. Volgens zijn moeder, die wordt geciteerd in Komsomolskaja Pravda, werkte hij bij verschillende beveiligingsondernemingen, maar had hij sinds kort geen werk meer.

De autoriteiten hebben nog maar weinig officiële informatie vrijgegeven over de schietpartij. De buurt waarin die plaatsvond, is wel weer vrijgegeven voor het verkeer.