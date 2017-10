Schutter Las Vegas schreef 100.000 dollar over naar Filipijnen Redactie

Bron: NBC, CNN 0 Schutter Stephen Paddock, die zondagavond vanuit een hotelkamer het vuur opende op de bezoekers van een festival in Las Vegas, heeft in de week voor de schietpartij 100.000 dollar doorgesluisd naar een rekening op de Filipijnen, het thuisland van zijn vriendin. Dat melden meerdere functionarissen aan Amerikaanse media.

De autoriteiten hebben bevestigd dat Paddocks vriendin zich zondag, toen de dodelijkste schietpartij in de geschiedenis van de VS zich voltrok, op de Filipijnen bevond. Het is echter niet geweten of het geld bedoeld was voor haar, haar familie, of voor een ander doel.

Mogelijk is er morgen meer duidelijkheid, wanneer Marilou Danley terugkeert naar de VS.

160.000 dollar vergokt

Intussen is ook meer geweten over de financiële situatie van de dader. Paddock zou een multimiljonair geweest zijn, die van poker hield. Hooggeplaatste ambtenaren meldden aan NBC News dat hij de voorbije weken met minstens 160.000 dollar heeft gegokt in verschillende casino's in Las Vegas. Of hij geld gewonnen of verloren heeft, is niet duidelijk.

Een motief voor de massamoord is nog niet bekend. Op dit moment zijn er 59 doden geteld, maar de autoriteiten waarschuwen dat dat aantal nog kan oplopen. Meer dan 500 mensen raakten gewond.