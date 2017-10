Schutter Las Vegas schoot eerst hotelbewaker neer en begon dan aan zijn moordpartij IB

Bron: Los Angeles Times 0 Photo News Zes minuten voordat hij aan zijn schietpartij vanuit het raam van zijn hotelkamer begon, schoot Stephen Paddock eerst een bewaker van het hotel dood. Dat maakte de politie van Las Vegas vandaag op een persconferentie bekend. De nieuwe informatie doet vragen rijzen waarom Paddock dan na negen minuten plots stopte met op de menigte te vuren. Tot nu toe werd aangenomen dat Paddock de hotelbewaker neerschoot nadat hij door hem gestoord werd tijdens het afvuren van de dodelijke kogelregen op de festivalgangers.

Paddock had een beveiligingscamera buiten zijn hotelkamer aangebracht, waardoor hij de bewaker, Jesus Campos, zag aankomen en hem door de deur heen neerschoot. Volgens de politie vuurde hij zo'n 200 kogels af in de hal. Campos raakte aan zijn been gewond, maar kon de politie toch nog helpen met het vrijwaren van de andere kamers.

Nieuwe tijdlijn

Voorheen beweerde de politie juist dat Campos erger had voorkomen doordat hij Paddock in zijn 'killing spree' stoorde. De politieagenten die het hotel doorzochten nadat de schoten begonnen, wisten niet dat een hotelbewaker was neergeschoten "tot ze hem in de hotelgang zagen nadat ze de lift uitkwamen", zei sherrif Lomardo vandaag in de persconferentie. Deze nieuwe tijdlijn verandert het hele perspectief van de schietpartij, aldus Charles Sid Heal, een gepensioneerde LA County sheriff. "Als de politie direct had geweten dat er een bewaker was neergeschoten, dan hadden ze zich direct naar de juiste kamer begeven, waar de schutter nog steeds aan het vuren was. Het lijkt erop alsof er een gat in de communicatie zat en dat zegt niet veel goeds over de hotelbeveiliging."

Motief

Het motief voor de schietpartij hebben de speurders nog altijd niet gevonden en volgens de politie is er nog altijd geen bewijs dat er naast Paddock nog een andere schutter betrokken zou zijn geweest.