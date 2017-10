Schutter Las Vegas mikte op brandstoftanks van internationale luchthaven achter festivalterrein 10u29

Bron: ANP 1 afp Stephen Paddock heeft geprobeerd een tank voor de opslag van vliegtuigbrandstof op McCarran International Airport in Las Vegas te raken. Twee kogels raakten de tank, die op 300 meter van het Mandalay Bay hotel staan waar de schutter zich bevond.

Dat meldt Luchtvaartnieuws.nl, dat zich baseert op de krant Las Vegas Review-Journal. Het Amerikaanse dagblad schrijft dat één van de kogels de wand van de tank doorboorde. Er ontstond echter geen explosie of brand. De tanks ter plekke zijn eigendom van Swissport, een Zwitsers bedrijf dat werkzaam is in de zogenoemde grondservice in de luchtvaart.

De brandstoftanks op MacCarran zijn omringd door hangars van bekende luchtvaartmaatschappijen. De FBI heeft de kogelinslagen bekeken en de vuurlijn vanuit het hotel vastgesteld. De gaten in de opslagtank zijn inmiddels gedicht.

Paddock (64) vermoordde 58 mensen en verwondde er meer dan vijfhonderd.