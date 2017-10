Schutter Las Vegas had camera's opgesteld in hotelkamer en gang van hotel kv

22u54 11 AFP Joseph 'Joe' Lombardo, sheriff van Las Vegas. Tijdens een persconferentie heeft Joseph 'Joe' Lombardo, de sheriff van Las Vegas, vandaag meegedeeld dat op alle slachtoffers van de schietpartij geïdentificeerd zijn, op drie mensen na. Hij bevestigde ook dat de schutter camera's in zijn hotelkamer en in de gang van het hotel had opgesteld.

De sheriff weigerde informatie te geven over details van het onderzoek, dat nog volop aan de gang is. De plaats-delict is nog steeds afgesloten voor verder onderzoek in samenwerking met de FBI, zegt Lombardo. In de loop van de komende uren zou Las Vegas Boulevard weer moeten opengaan.

Hij deelde mee dat er huiszoekingen plaatsvonden op drie verschillende plaatsen: de woning van de schutter in Mesquite, een huis in Reno en de hotelkamer in het Mandalay Bay-resort in Las Vegas. Over de eventuele betrokkenheid van Stephen Paddocks partner Marilou Danley, die zich momenteel in de Filipijnen bevindt, wilde Lombardo op dit ogenblik geen verdere uitleg geven.

De sheriff bevestigde ook dat Paddock in zijn hotelkamer en op de verdieping van het hotel waar hij verbleef camera's had opgesteld - waaronder op een roomservice-karretje, vermoedelijk om te kunnen zien wanneer interventieteams in de buurt zouden zijn. Of de schutter ook zichzelf filmde, kon hij niet bevestigen.

Lombardo beklemtoonde ook dat er veel dank uitgaat naar het bewakingsteam van het Mandalay Bay. Zonder hun hulp zou de politie niet in staat geweest zijn om de verdachte - die negen minuten lang continu vuurde op de menigte - te arresteren. Er hadden nog veel meer slachtoffers kunnen vallen, aldus de sheriff.



Hij verwacht over 48 uur meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de schutter.