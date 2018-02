Schutter Italië wilde moordenaar voor rechter neerknallen maar bedacht zich en schoot dan maar op elke man "die kleurtje had" FT

05 februari 2018

15u00

Bron: La Repubblica 0 Luca Traini (28), die in de Italiaanse stad Macerata op Afrikaanse migranten schoot, deed dat omdat hij wraak wilde nemen op de moordenaar van de achttienjarige Pamela. Lichaamsdelen van het meisje werden in stukken teruggevonden in twee reiskoffers. Traini wilde de Nigeriaanse dader eigenlijk voor de rechter neerknallen, maar bedacht zich en vuurde daarom op "iedereen die een zwarte huidskleur had".

Uiteindelijk werden elf Afrikaanse migranten afgelopen zaterdag het slachtoffer van Traini. Toen hij vanuit zijn zwarte Alfa Romeo schoot, kregen zes onder hen verschillende kogels door het lichaam. Vijf liggen nog altijd in het ziekenhuis. Volgens de Italiaanse krant 'La Repubblica' gaat het om mannen, tussen de 20 en 30 jaar oud, en één jonge vrouw. Traini wilde eigenlijk nog meer slachtoffers maken en schoot ook in de richting van drie andere gekleurde voorbijgangers. Die konden de kogels uiteindelijk ontwijken. Ook twee anderen raakten gewond, maar zij vluchtten weg voor de hulpdiensten arriveerden. Allicht omdat ze geen geldige verblijfspapieren konden voorleggen.

Geen berouw

De advocaat van de schutter, Giancarlo Giulianelli, meldt dat zijn cliënt helemaal geen berouw toont. "De man heeft een gestoorde persoonlijkheid", voegde hij er nog aan toe. "Dat toont ook de rotzooi in zijn huis." Daar vond de politie onder meer 'Mein Kampf' van Hitler terug en andere publicaties en memorabilia die verwijzen naar extreem-rechts. Toen de man zaterdag na zijn schietpartij werd opgepakt, bracht hij nog de Hitlergroet en droeg hij een Italiaanse vlag om de schouders.

Traini vertelde nog aan zijn advocaat dat zijn oorspronkelijke doel erin bestond de moordenaar van de achttienjarige Pamela Mastropietro neer te knallen toen die voor de rechter zou moeten verschijnen. Het lichaam van het Italiaanse meisje werd deze week op gruwelijke wijze ontdekt. De jonge vrouw was in stukken gesneden. Haar lichaamsdelen zaten in twee koffers die gewoon langs de kant van de weg stonden. Camerabeelden hebben de speurders naar een Nigeriaanse drugsdealer geleid.

Kaars met Mussolini op

"Ik was geschokt door de manier waarop Pamela werd vermoord. En dus besloot ik het heft in eigen handen te nemen. Ik wilde naar de rechter stappen om de man daar neer te knallen, maar toen ben ik toch van gedacht veranderd." Traini reed daarom langs verschillende plekken in de stad waar Afrikaanse migranten geregeld samen troepen. Hij trok ook naar de wijk waar het lichaam van Pamela gevonden werd, deed daar een kaarsje branden met daarop een afbeelding van Mussolini en liet er ook een lege doos kogels achter. Toen hij verschillende zwarte voetgangers geraakt had, liet hij zich erg makkelijk arresteren op de trappen van een oorlogsmonument in de stad.