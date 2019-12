Schutter gesignaleerd op marinebasis in Florida: verdachte uitgeschakeld AW

06 december 2019

15u09 0 Op de marine- en luchtbasis Pensacola in Florida werd vanmiddag een “actieve schutter” gesignaleerd, zo meldden Amerikaanse media. Nadat de politie ter plaatse was, meldde de sheriff dat de schutter werd doodgeschoten.

De melding van een “actieve schutter” kwam er omstreeks 13 uur Belgische tijd. Beide poorten die toegang bieden tot de basis gingen dicht en de basis is onder “lockdown” geplaatst. Daarop volgde het bericht dat de schutter werd uitgeschakeld. Er zijn berichten over gewonden, maar hiervan is nog geen bevestiging.

