Schutter Florida was boos om beledigende opmerking over zijn snor kv

09 december 2019

20u21

Bron: NY Times, BBC 0 De Saudische schutter drie vrijdag drie mensen doodschoot op de Amerikaanse marinebasis Pensacola in Florida had een klacht ingediend tegen een van zijn instructeurs. Dat bericht de New York Times, die het document kon inkijken. De instructeur zou een opmerking hebben gemaakt over zijn snor, die bij Mohammed Alshamrani niet in goede aarde viel.

Het incident vond plaats in april en gebeurde aan het einde van een les meteorologie, toen instructeur James Day vroeg aan Alshamrani of de leerstof duidelijk was. Hij sprak hem daarbij aan met “porn stash” (pornosnor, red.). “Ik was woedend omdat ik me afvroeg waarom hij dat zou zeggen in het bijzijn van de hele klas”, schreef de student in zijn klacht. “Lachend vroeg hij vervolgens: ‘Wat? Heb je nog nooit eerder een pornoster gezien?’ Nadat ik niet antwoordde, liet hij het onderwerp varen”, aldus Alshamrani.

Het bedrijf waarvoor Day werkt, Delaware Resource Group of Oklahoma, wil niet ingaan op de details, maar zegt dat het corrigerende maatregelen heeft getroffen en dat de zaak in april al werd afgehandeld. Ook instructeur James Day wil niet op het nieuws reageren.

De FBI weigert voorlopig in te gaan op de berichtgeving over het pornosnor-incident. Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat de opmerking verband houdt met de schietpartij die meer dan zeven maanden later plaatsvond.

De autoriteiten behandelen de schietpartij op dit ogenblik als een terreuraanval en onerzoeken of Alshamrani alleen handelde of als deel van een groep. Tijdens een etentje eerder die week zou hij aan minstens drie andere personen video’s hebben getoond van massaschietpartijen. De drie studenten die aanwezig waren op het etentje zijn inmiddels opgepakt voor verhoor. Een van hen zou de schietpartij op de marinebasis gefilmd hebben. De twee andere studenten, eveneens van Saudische afkomst, keken volgens bronnen toe vanuit hun auto. Ze werken op dit ogenblik mee met de autoriteiten en mogen de marinebasis niet verlaten.