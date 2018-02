Schutter Florida verminkte zichzelf op sociale media Redactie

18 februari 2018

06u52

Bron: AD 0 De 19-jarige man die deze week zeventien mensen doodschoot op zijn voormalige middelbare school was al eerder opgevallen bij de autoriteiten. In 2016 deed de politie onderzoek naar Nikolas Cruz nadat hij zichzelf op Snapchat verwondingen toebracht en zei dat hij een wapen wilde kopen.

De afdeling jeugdzorg in Florida interviewde de jongen in 2016 en schreef in het rapport dat "niet duidelijk is waar hij het wapen voor wil kopen". Cruz werd in die tijd al behandeld door therapeuten en de politie en autoriteiten kwamen tot de conclusie dat de tiener voldoende hulp kreeg, zo melden Amerikaanse media. Eerder werd al bekend dat de FBI was getipt over gewelddadige dreigementen door Cruz, maar ook die dienst greep niet in. Later schafte hij een wapen aan dat hij op zijn slaapkamer bewaakte.

Honderden mensen hebben zaterdag in de Verenigde Staten betoogd voor strengere wetten die de aankoop van wapens moeten bemoeilijken. Ook uitten de demonstranten kritiek op politici die in hun ogen meer belang hechten aan de vrijheid van verspreiding van wapens dan de bescherming van kinderen. "Door deze wetten zijn er mensen overleden die ik goed ken, en mensen die ik liefheb doodgeschoten'', zei Delaney Tarr, een leerlinge van de Marjory Stoneman Douglas High School, waar het bloedbad plaatsvond.

