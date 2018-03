Schutter Florida formeel in beschuldiging gesteld: Nicolas Cruz (19) riskeert doodstraf TTR

07 maart 2018

21u23

Bron: Belga 0 De raadkamer in Florida heeft vandaag Nicolas Cruz (19), de verdachte van de schietpartij op een middelbare school in Parkland formeel in staat van beschuldiging gesteld, zo heeft het kantoor van de openbare aanklager in Broward County meegedeeld.

Nikolas Cruz moet zich verantwoorden voor zeventien aanklachten voor moord en evenveel voor poging tot moord. Op Valentijnsdag heeft de negentienjarige ex-leerling van de Marjory Stoneman Douglas High School daar veertien leerlingen en drie volwassenen doodgeschoten. Wat later werd hij opgepakt en bekende hij zijn daden. Hij gaf toe dat hij met een AR-15 aanvalswapen de school betrad en op studenten begon te schieten.

In de dagen na het bloedbad kwam een portret naar boven van een gestoorde jongeman wiens waarschuwingssignalen niet werden opgevolgd. Een tipgever had ooit de FBI gewaarschuwd dat Cruz wapens verzamelde en "een verlangen om te doden had", maar met die tips werd niets gedaan.

Cruz, die de doodstraf riskeert, is bereid schuldig te pleiten om zo zijn strafmaat te verminderen. Dat maakte zijn advocaat Howard Finkelstein eerder bekend. "De vraag is of hij verdient te leven of moet sterven", vertelde de raadsman toen.