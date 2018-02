Schutter en agent gedood bij schietpartij nabij Atlanta EB

09 februari 2018

20u11

Bron: Belga 4 Bij een schietpartij ten zuiden van Atlanta, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Georgia, zijn drie politieagenten neergeschoten en werd de vermoedelijke schutter gedood, zo hebben plaatselijke media gemeld. Een van de wetsdienaars kwam ook om.

De schietpartij deed zich voor in de plaats Locust Grove, 64 km ten zuidoosten van Atlanta.

De agenten waren met een arrestatiebevel belast van iemand die niet voor de plaatselijke rechtbank was komen opdagen. De schoten vielen in een huis, een van de agenten is ter plaatse overleden.

Van de twee andere wetsdienaars is één er erg aan toe.

