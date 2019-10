Schutter Duitse Halle verkreeg vuurwapen en wapenonderdelen op het 'darknet', duo verspreidde manifest online ADN

16 oktober 2019

14u00

Bron: Belga, ANP 0 De dader van de antisemitische aanval bij een synagoge in het Duitse Halle, waarbij twee mensen omkwamen, heeft zijn vuurwapen in 2015 verkregen via het zogeheten 'darknet'. Dat is gezegd tijdens een zitting achter gesloten deuren van de commissie Binnenlandse Zaken van het Duitse parlement. De parlementsleden verwezen naar bewijs dat door aanklager Peter Frank aan de commissie is getoond.

De 27-jarige dader had onderdelen voor wapens die hijzelf in elkaar stak, op dezelfde wijze verkregen. Hij werd op 9 oktober opgepakt, uren nadat hij twee mensen had doodgeschoten na zijn mislukte poging om de synagoge binnen te dringen.

Antisemitisch

De dader gaf toe dat hij had geprobeerd de synagoge binnen te dringen op Jom Kippoer, de heiligste dag op de Joodse kalender. Hij schoot uiteindelijk een 40-jarige vrouw dood op straat en vervolgens ook een 20-jarige man in een kebabzaak. Verschillende mensen raakten gewond.



De man gaf toe dat hij handelde uit antisemitische en rechtse motieven. Hij was vertrouwd met vuurwapens na zijn legerdienst, die hij in 2010 beëindigde.

Twee mannen in het vizier

De Duitse politie heeft intussen ook twee mannen in het vizier die een manifest op internet hebben verspreid van de dader. De politie doorzocht vandaag een woning in Mönchengladbach waar de twee verdachten van 26 en 28 jaar wonen.

Er is een vermoeden dat ze rond de aanslag documenten met opruiende teksten hebben verspreid, aldus het Duitse gerecht. In het “manifest” van de dader staan antisemitische teksten en beschrijvingen van zijn wapenarsenaal. De dader zette het voor de aanslag op internet en de twee hebben het dus verder verspreid.

