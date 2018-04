Schutter die vier mensen doodde in Amerikaans restaurant, opgepakt door de politie

kg

23 april 2018

20u57

Bron: Belga

0

De politie van de Amerikaanse staat Tennessee heeft maandag Travis Reinking gearresteerd. Dat meldde de politie in een tweet, zonder meer details te geven. De man was voortvluchtig sinds hij zondagmorgen in een wafelhuis in de omgeving van Nashville vier mensen zou hebben doodgeschoten.