Schutter Christchurch wil zichzelf verdedigen en ontslaat advocaat IB

18 maart 2019

00u55

Bron: New Zealand Herald 0 De verdachte van de aanslag op twee moskeeën in Christchurch afgelopen vrijdag, heeft de advocaat die aan hem werd toegewezen ontslagen. Dat meldt de New Zealand Herald na bevestiging van advocaat Richard Peters.

Nadat hij was voorgekomen voor de rechter afgelopen zaterdag, zou de 28-jarige Brenton Tarrant Peters bedankt hebben voor zijn diensten en gezegd hebben dat hij zichzelf voortaan wil verdedigen.

Dit doet de vrees groeien dat Tarrant zijn proces wil gaan gebruiken als platform voor zijn extreme ideeën, die hij reeds voor hij de schietpartijen begon, in een manifest had gegoten dat hij naar prominenten en politici, onder wie de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, had gestuurd.

Publiciteit

“Ik verwacht dat Tarrant de publiciteit niet zal schuwen", zegt advocaat Richard Peters. “Het is aan de rechter om daarmee om te gaan. Maar de rechtbank is geen plek om je sympathieën naar voren te brengen. Het is slechts een plek waar schuld of onschuld wordt bepaald. Het hof zal het niet op prijs stellen als hij zijn proces wil gebruiken om zijn ideeën te promoten.”

De advocaat liet verder weten dat hij geen problemen had met het vertegenwoordigen van Tarrant, die hij beschreef als “mentaal stabiel en helder, afgezien van zijn extreme ideeën.” “Het is geen alledaagse gebeurtenis en het is in dit geval moeilijk om onbevooroordeeld te zijn, maar je moet dat aan de kant zetten en er gewoon aan beginnen. Mijn taak was om met hem in de rechtbank te verschijnen en hem op zijn rechten te wijzen en de procedure te verduidelijken.”

Verschillende procedures mogelijk

Volgens Peters kan het hof nu nog een amicus curiae aanstellen op het proces, een advocaat die Tarrant adviseert over de gang van zaken in de rechtbank en hoe hij zijn verdediging fatsoenlijk aan kan pakken. “Daarvoor heb je best wel een ervaren advocaat nodig en geen leek. Als er geen advocaat aan te pas komt, verwacht ik dat het hof iemand aanstelt die ervoor zorgt dat het proces verloopt zoals het hoort", zegt Peters. “Die persoon zal hem niet zeggen welke vragen hij moet stellen of hoe hij zijn zaak het beste verdedigt, maar slechts algemene richtlijnen geven waarbinnen hij zijn zaak kan bepleiten.”

Tarrant is aangeklaagd voor moord, maar zal waarschijnlijk nog meer aanklachten aan zijn broek krijgen. Hij zit voorlopig in voorhechtenis, tot hij op vijf april opnieuw voor de rechter moet verschijnen.