Schutter Christchurch uitte twee jaar voor aanslagen al doodsbedreigingen

10 april 2019

00u44

Een man uit Melbourne heeft onthuld dat hij twee jaar geleden online doodsbedreigingen ontving van Brenton Tarrant, de man die vorige maand vijftig mensen doodschoot in twee moskeeën in Christchurch. Dertien mensen liggen bijna een maand na de aanvallen nog steeds in het ziekenhuis.

De Australiër deed in 2016 aangifte van de doodsbedreigingen bij de Australische politie, maar hem werd gezegd de persoon die ze stuurde te blokkeren op Facebook. De man zegt dat hij de doodsbedreigingen ontving nadat hij de United Patriots Front, een extreemrechtse anti-migratiegroep, online had bekritiseerd.

De man bewaarde screenshots van de doodsbedreigingen die Tarrant in augustus 2016 via Facebook uitte, waarin Tarrant onder andere de hoop uitspreekt dat de man ‘het touw’ vindt. Dat melden de Australische media.

Blokkeren

De man stapte in september 2016 naar de politie met de bedreiging en uitte zijn vermoeden dat Tarrant gevaarlijk was. De politie nam echter geen officiële verklaring op, maar raadde hem enkel aan om Tarrant via sociale media te blokkeren.

Toen de identiteit van de schutter in Christchurch bekend werd, was de man geschokt. “Ik voelde me schuldig en heb mezelf van alles verweten”, zegt hij aan de Australische media. “Maar ik had toen het gevoel dat ik als enige in gevaar was.”

Monitoren

De politie van Victoria, waar de man destijds aangifte probeerde te doen, zegt dat ze de melding niet meer kunnen terugvinden. “We willen geen commentaar op deze zaak geven, aangezien het proces in Nieuw-Zeeland in volle gang is. Maar we willen de bevolking ervan verzekeren dat we mensen die een bedreiging vormen voor de samenleving via sociale media op de voet volgen en monitoren.”