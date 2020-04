Schutter bloedbad Nova Scotia had ruzie met vriendin mvdb Bron: AP

24 april 2020

19u01 2 De tandtechnieker die vorig weekend een bloedbad aanrichtte in de Canadese provincie Nova Scotia, had voor hij aan zijn dodelijke raid begon ruzie met zijn vriendin. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan persbureau AP. De vrouw overleefde de aanval.

De schietpartij op verschillende plaatsen in en rond de plaats Portapique was de bloedigste in de Canadese geschiedenis. In totaal kwamen 23 mensen om het leven. Ook de schutter zelf, de 51-jarige Gabriel Wortman, is omgekomen.

De eerste melding over een schietpartij in de landelijke kustplaats liep zaterdagavond laat (lokale tijd) binnen. Meerdere mensen werden geraakt. De politie-interventie eindigde ruim twaalf uur later met een achtervolging en de dood van Wortman. Dat gebeurde aan een tankstation ruim 90 kilometer verwijderd van Portapique. Een vrouwelijke agent liet het leven. Een andere agent raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

In en om een woning in Portapique werden verschillende lichamen gevonden. Ook werden stoffelijke overschotten gevonden in vier verschillende dorpen. De autoriteiten denken dat Wortman zijn eerste slachtoffers bewust aanviel en vervolgens willekeurig begon aan te vallen terwijl hij rondreed.

Grondig voorbereid

De schutter voerde de aanval grotendeels uit vermomd als politieagent, in een voertuig dat er helemaal uitzag als een patrouillewagen. Ook zijn nagemaakt uniform was haast niet van een authentiek te onderscheiden. Wortman moet zijn raid erg grondig hebben voorbereid. Naast de beschietingen zou Wortman volgens de politie ook vijf huizen in brand hebben gestoken.

Wortman kwam eenmalig met de rechter in aanraking. In oktober 2001 viel hij fysiek een man aan. Een jaar later pleitte hij de schuldig op de aanklacht, betaalde een boete en kwam er vanaf met een voorwaardelijke straf. Hij volgde een cursus agressiebeheersing en moest verplicht uit de buurt van het slachtoffer blijven.

Over de identiteit van de vriendin van Wortman is verder nog niets bekend. De politie zou later vandaag meer informatie over de stand van het onderzoek bekendmaken.