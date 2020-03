Schutter aanslagen Christchurch pleit schuldig IB

26 maart 2020

00u03

Bron: Radio New Zealand, BBC 1 De schutter die vorig jaar in twee moskeeën in Christchurch 51 mensen doodschoot, heeft vandaag in de rechtbank van Christchurch schuldig gepleit voor alle aanklachten die hem ten laste zijn gelegd. Het gaat om 51 aanklachten van moord, 40 van poging tot moord en 1 van terrorisme. In juni vorig jaar pleitte hij nog onschuldig en dat hield hij tot vandaag vol. Doordat hij nu schuldig gepleit heeft, is de man de eerste veroordeelde terrorist van Nieuw-Zeeland geworden.

Op 15 maart vorig jaar opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Hij maakte in totaal 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten.

De 29-jarige toonde geen emotie toen hij rond 10 uur vanuit een gevangenis in Auckland via een audiovisuele link in het Hooggerechtshof van Christchurch verscheen. Tijdens de hoorzitting werd geen verklaring gegeven voor zijn plotse ommezwaai. De man is tot mei in voorlopige hechtenis genomen.

Er is nog geen vonnisdatum vastgesteld, aangezien de werking van de justitionele diensten ook in Nieuw-Zeeland, dat sinds vandaag in lockdown is gegaan, grondig verstoord is door de corona-uitbraak.