Schutter (24) op gametoernooi maakte eerder al koele indruk: "Hij is hier niet om vrienden te maken"

27 augustus 2018

16u40

Bron: Washington Post, ANP, Reuters 0 De man die zondag het vuur opende op een gametoernooi in Jacksonville, Florida, is geïdentificeerd als de 24-jarige David Katz uit Baltimore. Katz nam volgens Amerikaanse media zelf deel aan het toernooi, en had vorig jaar een gelijkaardige wedstrijd gewonnen. Dit jaar werd hij geëlimineerd net voor hij het bloedbad aanrichtte, zeggen getuigen.

De politie liet gisteren maar met mondjesmaat informatie los over de schutter. Nu is dan toch duidelijk dat het om de 24-jarige David Katz gaat, die naar Florida afgereisd was om deel te nemen aan de Madden Championship Series. Op het toernooi nemen gamers het tegen elkaar op in het videospel Madden 19, een American football-spel. De winnaars van de wedstrijd in Jacksonville zouden doorgaan naar de finale in Las Vegas en maakten kans op een geldprijs van 165.000 dollar, omgerekend zo'n 140.000 euro.

Rond 13.30 uur haalde Katz op het toernooi een pistool boven. Getuigen vertelden aan Reuters dat hij het pistool met beide handen vasthad en doelbewust richtte op zijn slachtoffers. Hij schoot twee gamers dood en verwondde elf anderen. Daarna pleegde hij met het pistool zelfmoord.

In het gamemilieu gebruikte Katz de naam ‘Bread’ of ‘RavensChamp’. Hij deed wel vaker mee aan het kampioenschap Madden. In 2017 won hij nog een kwalificatiewedstrijd in de staat Buffalo. Daar maakte de twintiger al een zonderlinge indruk op de gamecommentatoren. “Je ziet niet veel emotie bij onze kerel Bread. David Katz blijft op zichzelf. Hij is een man van zaken. Hij is hier niet voor de ervaring, hij is hier niet om vrienden te maken”, zei één van de verslaggevers tijdens de livestream van het event.

Het motief van Katz is nog niet helemaal duidelijk. Enkele getuigen beweerden dat Katz woest was omdat hij een intense wedstrijd had verloren en het toernooi moest verlaten. Volgens hen keerde hij minder dan een halfuur later terug met een handpistool. Dat is nog niet bevestigd door de politie. Het is ook niet duidelijk of hij specifieke gamers viseerde, of willekeurig in het rond schoot.

Een stel buren vertelde aan The Washington Post dat ze compleet verrast waren door zijn daden. Niets zou erop hebben gewezen dat de jongeman zo zou kunnen doordraaien. “Er is niets opvallend aan hen. Er is zelfs niets verdachts aan hen”, klinkt het bij een buurvrouw. Inmiddels is de politie ook binnengevallen in het huis van Katz, en is zijn auto in beslag genomen.

De twee dodelijke slachtoffers zijn volgens Amerikaanse media de 27-jarige Taylor Robertson en de 22-jarige Eli Clayton, beide deelnemers van het toernooi. Robertson won het kampioenschap vorig jaar en laat een vrouw en kind achter.



Eli Clayton, of Elijah Clayton, gamede onder de noemer Trueboy. Hij kwam in beeld op de livestream toen de eerste schoten klonken. Snel daarna wordt de livestream abrupt afgebroken.

