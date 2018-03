Schutter (17) school Maryland had het gemunt op ex-vriendin TT TTR KV IB

21 maart 2018

00u40

Bron: NBC, CNN, Belga 7 In een middelbare school in Great Mills in de Amerikaanse staat Maryland is een schietpartij gebeurd. Daarbij raakten twee studenten zwaargewond, meldt Tim Cameron, de sheriff van de county St. Mary's. De schutter, een leerling, is overleden. Hij werd neergeschoten door een agent die op die manier wellicht erger vermeden heeft. De school werd direct onder lockdown geplaatst. De situatie is op dit moment onder controle.

Inmiddels is de schutter, die geïdentificeerd is als Austin Wyatt Rollins (17), overleden. De jongen zou het gemunt hebben op zijn ex-vriendin (16) op wie hij eerst het vuur opende. Het meisje is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Daarna vuurde de dader op een veertienjarige jongen, die eveneens zwaargewond raakte. TV-zender NBC meldt dat de dader neergeschoten werd door een politieagent die instaat voor de bewaking van de school.

Het is niet bekend hoe Rollins aan het wapen kwam. Het geweer waarmee hij op zijn medescholieren schoot was niet legaal te verkrijgen voor mensen jonger dan 21 jaar.

Een scholier vertelde aan nieuwszender CNN dat de schoten kort na het begin van de lessen vielen. "Nu gaat de politie van klaslokaal naar klaslokaal, en straks worden we naar buiten geëscorteerd."

De hulpdiensten en de FBI zijn massaal ter plaatse, zegt de sheriff van St. Mary's County, het district waar de Great Mills High School gelegen is. De twee zwaargewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De politie vraagt ouders niet naar de school te komen, maar naar een andere school in de buurt te gaan voor meer informatie. De school telt zowat 1.600 leerlingen tussen 14 en 18 jaar oud.

Great Mills ligt ongeveer 110 kilometer ten zuiden van hoofdstad Washington DC. Zaterdag vindt er daar een grote March for our Lives plaats om een einde te eisen aan het wapengeweld in de VS. Op 14 februari vielen op de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida 17 doden toen een jonge schutter er het vuur opende.

