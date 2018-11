Schuldig aan genocide en de dood van 171 personen: 5.160 jaar cel voor lid van Guatemalteekse leger AW

22 november 2018

18u13

Bron: Al Jazeera 0 Het gerecht van Guatemala heeft een ex-militair veroordeelt tot een celstraf van 5.130 jaar. De man zou 171 mensen vermoord hebben en medeverantwoordelijk zijn voor het aangerichte bloedbad in Midden-Amerika in 1982.

Santos Lopez zal voor elke moord die hij pleegde dertig jaar lang in de gevangenis moeten doorbrengen. Aangezien hij 171 mensen vermoordde, betekent dat omgerekend dat hij 5.130 jaar moet brommen. Daarbovenop kreeg hij nog eens dertig jaar omdat hij een kind doodde. Lopez werd in 2016 in de VS gearresteerd en gedeporteerd naar Guatemala.



De straf van in totaal 5.160 jaar is maar symbolisch aangezien de maximumstraf in Guatemala slechts vijftig jaar bedraagt.

Oerwoudoorlogvoering

De ex-militair was lid van de kaibiles, speciale troepen van het Guatemalteekse Leger die gespecialiseerd zijn in oerwoudoorlogvoering en contraterrorisme. Hij zou zelfs deel uitgemaakt hebben van de troepen die in 1982 de dorpsbewoners van Dos Erres dagenlang martelden om vervolgens een gruwelijk bloedbad achter te laten.

Daarbij werden er enkele kaibiles naar het dorp gestuurd om de bewoners te terroriseren. De mannen werden samengedreven in het schoolgebouwtje en vrouwen en kinderen werden in de kerk opgesloten. Nadat de kaibiles van hun superieuren de opdracht kregen om het dorp te “vaccineren”, doodden ze eerst de kinderen door hun hoofdjes in te slaan. Vervolgens werden meisjes en vrouwen verkracht en gedood. Naar verluidt zouden ze zelfs de foetussen uit de baarmoeders van zwangere vrouwen hebben gerukt. De moordpartij duurde enkele dagen.

Guatemalteekse genocide

In de jaren ’80 werden enkele inwoners in Guatemala ervan verdacht te sympathiseren met de communistische guerrillabewegingen. Om diezelfde reden startten de regeringstroepen met het uitmoorden van volledige Mayadorpen. Er barstte al snel een burgeroorlog los waarbij naar schatting 200.000 doden vielen, waarvan zeker de helft door genocide.



Bovendien werd het regime –dat zogezegd vocht met de communistische guerrillabewegingen- gesteund door de VS. Later bood Bill Clinton zijn excuses aan voor de betrokkenheid van Amerika.