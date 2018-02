Schuldenberg VS stijgt: Trump legt toch plan voor sanering van de infrastructuur voor TTR

12 februari 2018

18u17

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag zijn al lang in het vooruitzicht gesteld plan voor de sanering van de infrastructuur aan het Congres voorgesteld.

Het programma voorziet investeringen ter waarde van 1,5 biljoen dollar. De federale regering wil echter voor slechts 200 miljard dollar daartoe bijdragen. De rest moet komen van de staten, gemeentes en de private sector. Wegens te voorziene weerstand van parlementsleden en mangelende kassa's heeft het programma weinig kans op succes.

Een dure belastingverlaging en een vorige week met moeite bekomen akkoord over de begroting hebben de reeds hoge schulden van de VS nog doen stijgen. Er is derhalve bij de Republikeinen van Trump nu weinig neiging nog meer geld uit te geven dat men eigenlijk niet heeft. Bovendien zullen de Democraten in dit verkiezingsjaar voor zo een onderneming nauwelijks de hand reiken naar de meerderheid.

Niettemin bestrijden weinigen dat de Amerikaanse infrastructuur aan een sanering toe is. Wegen, bruggen, luchthavens en het spoorwegnet zijn op vele plaatsen vervallen. "Al te lang hebben parlementsleden inefficiënt in infrastructuur geïnvesteerd (...) en toegelaten te verkommeren", leidt Trump zijn 55 pagina's tellend plan in.