Schrikken! Beer plundert koelkast leeg terwijl tienerjongens tv kijken LDW

21 augustus 2019

Twee tienerjongens in Californië waren rustig tv aan het kijken, toen ze de koelkast in de open keuken hoorde opengaan. “Ik hoorde hoe iemand een plastic potje luid en agressief opendeed”, vertelt de 15-jarige Hayes Sherman. “Toen begon het alarm van de koelkast te piepen omdat ze al te lang openstond.” De jongens zagen toen dat het niet om een persoon ging, maar om een beer die de koelkast aan het leegplunderen was.