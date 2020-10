Schrik op beurzen New York door coronabesmetting Trump LH

02 oktober 2020

08u02

Bron: Belga 0 Het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania positief hebben getest op het coronavirus, zorgt voor onrust onder beleggers in New York. Na bekendmaking van het nieuws gingen de openingsindicatoren, de zogeheten futures, flink omlaag.

De futures wijzen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 1,5 procent.

Trump maakte zelf op Twitter bekend dat hij en Melania besmet zijn met corona, nadat eerder naar buiten was gekomen dat een belangrijke adviseur van de president het virus had opgelopen. De president en zijn vrouw zitten nu in quarantaine.



In Azië en Australië stonden de belangrijkste beursgraadmeters ook onder druk. De Australische All Ordinaries zakte 1,3 procent en de Nikkei in Tokio verloor 0,7 procent.