Schrijver Stefan Brijs (50) verhuisde naar Spaans dorpje: “De lockdown was voor mij een feest”

(Over)leven onder de zon

Jakobien Huisman

29 september 2020

11u30

0

“De lockdown was voor mij als schrijver een feest”. Bestsellerauteur Stefan Brijs ruilde zes jaar geleden Koningshooikt in voor het kleine dorpje Cútar. Door corona ging zijn literaire tournee in de Lage Landen niet door. “Maar de boekenverkoop is gelukkig niet stilgevallen”. Wel hoopt Stefan in oktober eindelijk zijn ouders terug te zien. “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik mijn ouders zo lang niet heb gezien. Dat doet pijn.”