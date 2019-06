Exclusief voor abonnees Schrijver Michael Wolff over nieuw schandaalboek: “Trump is een man die de baan niet aankan” Michael Persson

10 juni 2019

07u50

Bron: de Volkskrant
Michael Wolff schreef, na de bestseller Vuur en woede, opnieuw een boek over het Witte Huis van Donald Trump. Het Witte Huis waar Wolff niet meer binnenkomt. Wat betekent dat voor de geloofwaardigheid van zijn relaas?

Hij doet zelf de deur open, zet zelf de koffie en zet dan zelf twee stoeltjes neer in de tuin van zijn huis in Greenwich village, New York: ook als Michael Wolff (65) interviews geeft, heeft hij aan zichzelf genoeg. Er zijn geen mensen van de uitgeverij, er is geen woordvoerder die erbij gaat zitten, er is geen secretaresse die de koffie brengt, er is alleen een werkster die in een kinderkamer het bed opmaakt.

Een dag eerder is Staat van beleg – Trump onder vuur verschenen, Wolffs tweede boek over het Witte Huis van Donald Trump. Het gaat verder waar hij met het eerste boek Vuur en woede gebleven was, met opnieuw een min of meer chronologisch verslag van de tumultueuze ontwikkelingen in het Witte Huis, met nieuwe beledigingen aan het adres van de president en figuren in zijn entourage, grotendeels anoniem gedaan. Wolffs conclusie is vergelijkbaar met die van anderhalf jaar geleden: dit loopt slecht met hem af.

