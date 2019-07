Schrijnende beelden tonen hoe 5-jarig Syrisch meisje haar zusje probeert te redden na luchtaanvallen AW

26 juli 2019

12u59

Bron: Al Jazeera 18 Hartverscheurende beelden van twee Syrische zusjes gaan de wereld rond. Nadat een bom hun huis verwoestte, probeert de oudste – amper vijf jaar oud – wanhopig het leven van haar jongere zusje te redden.

De vijfjarige Riham woonde samen met haar ouders en twee zusjes in Ariha, in het westen van Idlib. Woensdag brak het noodlot toe en werd hun huis getroffen door een luchtaanval. Terwijl haar moeder en andere zus bedolven werden onder het puin, probeerde Riham wanhopig het leven van haar zusje Tuqa te redden.



Fotograaf Bashar al Sheikh was getuige van de dramatische scène en besloot het vast te leggen op camera. Aanvankelijk zag hij niets door het stof van de bombardementen. Hij werd gealarmeerd door het gehuil van een baby, even later hoorde hij de vader brullen. Wat al Sheikh daarop zag, was onwezenlijk.

Berg puin

De schrijnende beelden van al Sheikh tonen hoe het arme meisje over een hoge berg puin bengelt. Ze dreigt naar beneden te storten, maar Riham houdt haar stevig vast bij haar T-shirtje. Riham lijkt goed te beseffen dat de kleine Tuqa de val naar beneden wellicht niet zou overleven.



Niet veel later verschijnt hun vader die machteloos moet toekijken hoe zijn jongste kind naar beneden stort. De vijfjarige Riham deed wat ze kon, maar het T-shirt van Tuqa glipte uiteindelijk uit haar kleine handjes. “Nadat dat gebeurde, heb ik mijn camera aan de kant gelegd om te helpen”, aldus al Sheikh. Ook Riham dondert naar beneden.

Regime airstrike on the local market in Ariha town in rural Idlib kills two and injures a number of others.



🗓 24/07/2019



📍 Ariha, rural Idlib, Syria



#EyesOnIdlib pic.twitter.com/sBLQUiURUo SY+(@ SY_plus) link

Kritiek

Wanneer de dappere Riham vanonder het puin wordt gehaald, verkeert ze in kritieke toestand. Het meisje wordt nog door de fotograaf naar het ziekenhuis gebracht waar ze even later overleed. Haar jongere zusje Tuqa leefde ook nog, maar verkeert in levensgevaar. Kort nadat de meisjes werden weggebracht, stortte het volledige gebouw in.

Luchtaanvallen

Samen met Ruham en haar moeder stierven er woensdag nog 57 Syrische burgers waaronder vijf kinderen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd door Rusland of het leger van de Syrische president Bashar al-Assad. Eind april heeft Assad, met Russische luchtsteun, het offensief op rebellen in de provincies Hama en Idlib immers opgevoerd. Die twee provincies zijn de enige nog overgebleven bolwerken van de jihadistische en andere rebellen in het land. In dat offensief zijn al meer dan 2.500 doden gevallen, onder wie 700 burgers.