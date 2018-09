Schrijnende beelden: kinderen in Jemen zwaar ondervoed door burgeroorlog Redactie

14 september 2018

15u06 1

In Jemen heerst er al meer dan drie jaar een burgeroorlog. Eén van de gevolgen voor de bevolking is ondervoeding. Volgens een nieuw rapport van de Verenigde Naties staat Jemen helemaal bovenaan de lijst van landen met de grootste voedseltekorten. Zo'n 35 % van de bevolking is chronisch ondervoed. Dit medisch centrum in het Aslam district, in het Noorden van het land, heeft problemen om al hun patiënten te behandelen. Op de beelden zijn kinderen te zien die heel zwaar ondervoed zijn. Het zijn schokkende beelden.

Unicef biedt humanitaire hulp maar geeft naar verluidt voorrang aan families die op de vlucht zijn of geen inkomen meer hebben.