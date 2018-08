Schrijnende beelden in crèche: peuters met luiers vastgebonden aan armen en benen Sven Van Malderen

10 augustus 2018

12u57

Bron: Daily Mail 0 In Rusland is een schrijnend geval van kindermishandeling aan het licht gekomen. Peuters lagen met twee in een wieg, vastgebonden aan armen, benen en soms zelfs de nek. Een nieuwe werkneemster maakte naar eigen zeggen beelden om het schandaal aan het licht te brengen. Of is zij net diegene die alles in scène gezet heeft om de crèche in Astrakhan in opspraak te brengen? Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.

De foto's en het filmpje laten aan duidelijkheid alvast niets te wensen over. De kinderen konden geen vin meer verroeren omdat uitwasbare luiers hun armen of benen strak bij elkaar hielden. Als rolmopsen in een dwangbuis, lijkt het wel.

'Klokkenluidster' Natalia Dyachenko geeft ook commentaar bij wat ze in beeld brengt. "Deze twee kinderen zijn vastgebonden, dat zal zo blijven tot 15.30 uur", klinkt het. "Het jongetje dat nu rechtstaat, had een knoop rond zijn nek. Hij zou dus makkelijk kunnen stikken hebben. De zogezegde verzorgsters kijken niet naar hen om, zij zijn zich nu ergens aan het amuseren. Ik heb er geen woorden voor, je moet het zien om het te geloven."

Olesya Urzhumova is een van de moeders die haar kind naar die crèche bracht. "Al in de eerste week merkte ik een verandering in haar gedrag. Als we nog maar in de buurt van dat kinderdagverblijf kwamen, begon ze te huilen."

Via een vriend kreeg de vrouw te horen dat er een foto van haar dochter gemaakt was. Vastgebonden, welteverstaan... "Ik ben meteen naar de crèche gereden. Hun advocaat stond er al, maar hij zei niets. Ik heb dan maar de bazin gebeld om te vragen waarom mijn dochter aan haar benen vastgebonden was. Ik kreeg geen duidelijk antwoord."

De advocaat kwam nadien met een heel andere versie op de proppen. "De kinderen worden hier niet strak ingewikkeld en er zijn bedjes genoeg voor iedereen. Het is Natalia die alles in scène gezet heeft om een schandaal uit te lokken. We hebben haar ontslagen en zullen nu bekijken hoe we onze reputatie weer kunnen herstellen. Dit is niet de eerste keer dat we aangevallen worden, maar zo erg is het nog nooit geweest." Nader onderzoek moet nu duidelijk maken welke versie de juiste is.