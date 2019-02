Schrijnend: Siamese tweeling kan Jemen niet uit voor behandeling en sterft

10 februari 2019

Bron: VTM NIEUWS 4 In Jemen is een Siamese tweeling het slachtoffer geworden van de aanhoudende burgeroorlog. De jongens van drie weken oud moesten snel het land verlaten voor medische behandeling, maar alle hulp om de tweeling uit het oorlogsgebied te krijgen kwam te laat.

Abd al-Khaleq en Abd al-Rahim werden drie weken geleden geboren. Ze hadden een eigen hoofdje, ruggengraat, longen en hart, maar deelden het lichaam, lever en nieren.

Artsen in Jemen riepen de Verenigde Naties op om de kinderen te laten transporteren naar het buitenland, zodat ze medische hulp op maat konden krijgen. Door vijf jaar burgeroorlog is de medische zorg in het land tot een minimum herleid en kon de tweeling er niet geholpen worden.

Evacuatie naar het buitenland was erg moeilijk, omdat de luchthaven van hoofdstad Sanaa al vijf jaar gesloten is. Een Saudische organisatie probeerde tevergeefs nog om vervoer over de grond te regelen voor de kinderen, maar alle hulp kwam helaas te laat.