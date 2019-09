Schrijfster nagelt “luie mannen” aan het kruis die niets doen in huishouden en geeft hun vrouwen één raad: “scheiden” KVDS

16 september 2019

21u57 0 Buitenland Een Amerikaanse schrijfster is in het oog van de storm terechtgekomen na een Facebookpost over de oneerlijke taakverdeling in veel huishoudens. Zawn Villines nagelde daarin “luie mannen” aan het kruis “die denken dat een vrouw 168 uur per week moet werken en zij maar 40”. En ze had één goede raad voor vrouwen in die situatie: scheiden.

De schrijfster uit Georgia vertelt in haar post hoe ze moeders vaak hoort klagen dat ze oververmoeid zijn en dat er geen eerlijke taakverdeling is in hun gezin. “Het is altijd een variatie op hetzelfde thema”, schrijft ze. “Ze zeggen dat ze net bevallen zijn of de halve nacht op zijn om borstvoeding te geven en ze vragen zich af waarom zij ook nog eens het eten moeten maken en de schoonmaak moeten doen, terwijl hun partner tv kijkt.”

Advies

Het advies dat ze krijgen, is ook altijd hetzelfde volgens Villines. “Wees lief voor jezelf. Je kan het niet allemaal doen. Het ouderschap is lastig. Blablabla”, zegt ze. “Ik weet niet wie van jullie daarop zit te wachten, maar ik heb beter advies: scheiden.”





“Mannen zijn niet aangeboren incompetent of lui of niet in staat om hun deel te doen”, gaat ze verder. “Zeg dus tegen die idioot dat het hoogtijd is om van het golfterrein af te komen, zich naar huis te reppen, ’s nachts op te staan voor de baby en zijn recht te verdienen om getrouwd te blijven. En herinner hem eraan dat niet alle mannen zo zijn en dat een kerel die zijn deel niet doet, niet meteen een cadeau is. Hij is vervangbaar. Luie mannen die denken dat een vrouw 168 uur per week moet werken en zij maar 40, zijn makkelijk te vinden.”

De post van 4 september werd duizenden keren gedeeld en volgens Villines kreeg ze reacties van vrouwen over heel de wereld. “Dit moest duidelijk eens gezegd worden”, klonk het bij het Australische magazine Mamamia. “Heel wat vrouwen hebben me laten weten dat ze er hun gevoel van eigenwaarde door terug hebben gekregen. Gewoon door iemand anders te horen vertellen wat ze zelf eigenlijk al een hele tijd denken en voelen.”

Mannen

Maar ook mannen reageerden op het bericht en die reacties waren een stuk minder positief. Het ging zelfs zo ver dat ze er op Facebook mee dreigde alle mannen te blokkeren die haar berichten stuurden om haar te vertellen dat ze hen en hun vreselijke strijd niet begreep, ze zich gebruuskeerd voelden omdat ze haar mening had gegeven, ze ook het mannelijke perspectief zou moeten bekijken en niet alle mannen zo waren (“Duh, ik heb zelf een geweldige man”).