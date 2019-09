Schreeuwende voorzitter weer paraat tijdens brexitchaos LVE

03 september 2019

13u12 1 John Bercow, voorzitter van het Brits Lagerhuis, is terug van weggeweest. De man met de opmerkelijke stem was een tijdje op vakantie in Turkije, maar nu alle ogen weer op de brexit gericht zijn, zal hij ons er ongetwijfeld weer veel meer van laten horen. Onder andere door zijn luidruchtige aanpak is hij echter niet bij iedereen even geliefd. Het valt dus maar af te wachten hoe dat weer zal verlopen in het parlement.

De man is ondertussen een waar fenomeen door zijn nogal luide aanpak tijdens de stemmingen in het Brits Lagerhuis, de belangrijkste kamer van het Brits parlement. Hij probeert de orde te handhaven door regelmatig ‘order’ te roepen en ook wanneer de stemming start, gebruikt hij zijn stemgeluid ten volle en schreeuwt hij: “Division! Clear the lobby!” Na de stemming overloopt hij de resultaten met de woorden ‘the nays have it’ bij een negatief resultaat of ‘the ayes have it’ bij een positief stemresultaat.